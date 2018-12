''LA SIAE TI DÀ 500 BIGLIETTI, MA TU NE PUOI FAR GIRARE 5MILA'' - VIDEO: A SKYTG24 UN EX GESTORE DI LOCALI NOTTURNI SPIEGA PER FILO E PER SEGNO I TRUCCHI PER FREGARE FISCO, NORME DI SICUREZZA E DIRITTO D'AUTORE - ''SE RISPETTI LA CAPIENZA DI LEGGE, UNA DISCOTECA SEMBRA VUOTA. IL MONDO DELLA NOTTE È FATTO DI BUIO, DI MUSICA E DI GENTE CHE VUOLE STARE UNO VICINO ALL’ALTRO, E NON C’È LOCALE IN ITALIA CHE NON FUNZIONI IN QUESTO MODO''

Un ex gestore di discoteche a SkyTg24: 'Se non le riempi oltre la legge, sembrano vuote'

IL MECCANISMO PER INCASSARE DI PIÙ

Da https://tg24.sky.it/

L’ex gestore descrive in modo dettagliato il meccanismo per vendere più biglietti, come accaduto a Corinaldo: "Prima si va alla Siae, che ha registrato l’agibilità dell’esercente: chiedi 500 biglietti e la Siae te ne dà 500, ma tu puoi farne girare 5mila”. Secondo l’intervistato, è l’unico modo per andare in attivo e guadagnare da una serata:

lanterna azzurra sfera ebbasta

“Io devo incassare 50mila euro. Se prendo i biglietti della Siae e li voglio vendere tutti, al massimo genero 20mila euro. Gli altri 30 chi me li dà? Distribuisco tante card fino a quando non copro i 50mila – spiega – ossia faccio entrare tanta gente fino a quando non copro i 50mila più il mio profitto. O si fa così, o si fa così, perché naturalmente i costi sono così alti, le tasse sono così alte per gestire un’attività che bisogna fare così per fare cassa”.

“Se metto poca gente in discoteca sembra vuota”

biglietto sfera ebbasta corinaldo discoteca

Per quanto riguarda l’agibilità, “i locali con licenza di pubblico spettacolo hanno per obbligo una capienza, stabilita da una commissione: dovrebbe essere – aggiunge – circa di un metro e 25 centimetri quadrati per ogni singola persona. Viene data escludendo quelli che sono divani, bar, ecc.”.

Secondo l’ex gestore, prendendo ad esempio 1000 metri quadri, che diventano 600 togliendo i vari mobili, equivale a portare 350 persone: “Ma mettere 350 persone in una discoteca è come se la discoteca fosse vuota, non funziona, non gira: il mondo della notte è fatto di buio, di musica e di gente che vuole stare uno vicino all’altro, e non c’è locale in Italia che non funzioni in questo modo”. Non ha dubbi: “I dj sono assolutamente consapevoli, ma oltre che consapevoli, sanno che il loro nome attira masse e masse di persone, per questo arrivano un sacco di soldi, anzi, quando il loro nome gira, più arriva gente”.

MORTI E FERITI NELLA DISCOTECA LANTERNA AZZURRA DI CORINALDO ANCONA roma discoteca 1 roma discoteca Giovani in Discoteca CORINALDO LANTERNA AZZURRA DISCOTECA