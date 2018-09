BOOM-BERG! – L’EX SINDACO DI NEW YORK MICHEAL BLOOMBERG SFIDERÀ TRUMP NEL 2020? ANCORA NON C’È L’UFFICIALITÀ, MA IL MILIARDARIO STA UTILIZZANDO IL SUO PATRIMONIO PER FARE IL GIRO DEGLI STATI UNITI CON UNA SERIE DI CONFERENZE SUL CLIMA E SOSTENERE GLI ACCORDI DI PARIGI, CHE “THE DONALD” OSTEGGIA – IL GUANTO DI SFIDA È LANCIATO: “HO L’OBBLIGO DI AGIRE E DEVO FARE TUTTO IL POSSIBILE PER MIGLIORARE IL PAESE CHE LASCERÒ AI MIEI FIGLI”