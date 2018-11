1 nov 2018 17:53

L'ARCIPELAGO DI PALAU DIVENTERÀ IL PRIMO PAESE AL MONDO A VIETARE LA VENDITA E L'USO DI CREME SOLARI - UN DECISIONE ESTREMA CHE IL GOVERNO DEL 'PARADISO DELLA MICRONESIA', HA PRESO PER DIFENDERE LA SUA BARRIERA CORALLINA - ALCUNI PRODOTTI CHIMICI USATI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE CREME SONO ALTAMENTE TOSSICI PER I CORALLI E LI SCOLORISCE - PER CHI TRASGREDISCE, MILLE DOLLARI DI MULTA