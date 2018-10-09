E' CADUTO IL PAPA (PER L'ENNESIMA VOLTA) - NEL TORNARE A SANTA MARTA, BERGOGLIO È INCIAMPATO ED È CADUTO - IL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA VATICANA GREG BURKE: "IL PONTEFICE SI È RIALZATO, TRANQUILLI, STA BENE"

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(ANSA) - Il Papa oggi, "nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto. Si è rialzato, tranquilli, sta bene". Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke aprendo la conferenza stampa sul Sinodo.

 

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