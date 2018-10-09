(ANSA) - Il Papa oggi, "nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto. Si è rialzato, tranquilli, sta bene". Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke aprendo la conferenza stampa sul Sinodo.
E' CADUTO IL PAPA (PER L'ENNESIMA VOLTA) - NEL TORNARE A SANTA MARTA, BERGOGLIO È INCIAMPATO ED È CADUTO - IL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA VATICANA GREG BURKE: "IL PONTEFICE SI È RIALZATO, TRANQUILLI, STA BENE"-
(ANSA) - Il Papa oggi, "nel tornare a Santa Marta è inciampato ed è caduto. Si è rialzato, tranquilli, sta bene". Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke aprendo la conferenza stampa sul Sinodo.
“METTI LE LABBRA A CUORICINO E BACIAMI IL CULO” – FEDEZ SI FA UNA FOTO CON LA MOGLIE E DUA LIPA CHIEDENDO AI FAN CHI SIA IL PIÙ SEXY E UN UTENTE LO GELA: “LE MASSE TRASFORMANO I CRETINI IN EROI DI SUCCESSO. OLIO SU TELA” – IL RAPPER MORTO DI FAMA RISPONDE PICCATO CITANDO "AMERICAN PIE", MENTRE QUALCUNO FA NOTARE CHE GLI OCCHI DI CHIARA…
MASSIMO GIANNINI IMPALLINA LA MANOVRA DEL GOVERNO: “NON REGGE ALLA PROVA DEI FATTI. IL REDDITO DI CITTADINANZA È UN DELIRIO PSICHEDELICO E NON TORNANO I NUMERI PER DISTRIBUIRLO - LA PENSIONE DI CITTADINANZA VA A CHI NON HA MAI VERSATO CONTRIBUITI E LA PACE FISCALE E’ UNO SCHIAFFO AI CITTADINI ONESTI - LA FLAT TAX È UN'ALTRA BIECA TRUFFA LESSICALE PERCHE’…”
IL (DEBITO) ITALIANO AGLI ITALIANI - LA NOVITÀ NEL SETTORE DEI TITOLI DI STATO SONO I ''CIR'', STRUMENTO PROGETTATO DAL GOVERNO PER RIPORTARE IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI, IN MISURA MAGGIORE, SUI TITOLI GOVERNATIVI, E USARE GLI INCASSI PER RILANCIARE IL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE. IL ''SOLE'' ANTICIPA COME SARANNO CONGEGNATI: I RENDIMENTI NON SARANNO TASSATI E CI SARÀ UNA DEDUZIONE…
IL CRETINO DEL GIORNO - IL PROPRIETARIO DI UNA DELLE 600 COPIE ORIGINALI DELL'OPERA DI BANKSY "GIRL WITH A BALLOON" HA PRESO UN TAGLIERINO E L'HA SMINUZZATA, EMULANDO IL GESTO DELL’ARTISTA – L’UOMO, CHE L’AVEVA PAGATA 40.000 STERLINE, HA CHIAMATO LA CASA D’ASTE SPERANDO DI RIVENDERLA AL DOPPIO DEL PREZZO, MA LA RISPOSTA È UNA DOCCIA FREDDA: ECCO QUANTO VALE ADESSO
“CR7? QUANDO ERAVAMO FIDANZATI DOPO CENA FACEVA GLI ADDOMINALI” - RAFFAELLA FICO, ATTUALE COMPAGNA DEL FIGLIO DI MOGGI, SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE CRISTIANO RONALDO: “STUPITA DALLE ACCUSE SUL PRESUNTO STUPRO. CON LUI SONO STATI 11 MESI DI AMORE. ERA UN GENTILUOMO. CON ME SI ALLENAVA ANCHE DOPO CENA…”
IMMOBILE FA VIOLA LA FIORENTINA E RILANCIA LA LAZIO, IN TRIBUNA SHOW DELLA MITOLOGICA DANIELA DI SOTTO, EX MOGLIE DI FINI, IN VERSIONE SUPER-AQUILOTTA CON RAY-BAN D'ORDINANZA E UNGHIE ROSSO FUOCO – SUGLI SPALTI ANCHE IL TIFOSO DEL BOLOGNA "PIERFURBY" CASINI CHE SBADIGLIA ALLA GRANDE...