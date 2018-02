21 feb 2018 15:06

M'HAI PROVOCATO? E IO ME TE MAGNO! - UN CONTADINO INDIANO HA STACCATO A MORSI LA TESTA DI UN COBRA PER "VENDETTA" DOPO CHE IL SERPENTE LO AVEVA ATTACCATO - I MEDICI CHE LO HANNO SOCCORSO SONO RIMASTI SENZA PAROLE: "MAI VISTO UNA COSA SIMILE. COME HA FATTO A SOPRAVVIVERE?"