L'INVERNO VI ANNOIA? ECCO DODICI GIOCHI EROTICI PER DARE PEPE A QUESTE LUNGHE GIORNATE GRIGE INSIEME AL VOSTRO AMANTE: SCAMBIATEVI L’INTIMO, FATE TELEFONATE OSCENE, TRAVESTITIVI PER IL SESSO, RACCONTATE UNA STORIA EROTICA, LEGATE LE MANI DEL VOSTRO PARTNER E CHIEDETEGLI DI SEDURVI...

sesso telefonico

Le giornate grigie e le lunghe serate invernali possono influire negativamente sul nostro umore sessuale. Ecco perciò 12 giochetti che possono ravvivare le vostre serate e farvi riscoprire il piacere del gioco erotico, oltre a ravvivare il vostro rapporto e aiutarvi a tirare fuori il meglio dalla stagione del letargo.

1.Fate chiamate oscene

Uno dei due esce o va in un’altra stanza, poi chiama l’altro, facendo finta di non avere idea di chi abbia appena chiamato, ma con la ferma intenzione di essere estremamente volgari.

Poi fate quello che farebbe un vero e proprio sporcaccione seriale: “Cosa stai indossando? Scommetto che potrei farti eccitare proprio ora.”

Il nostro partner allora fingerà di restare scioccato e oltraggiato ma poi sembra essere stranamente attratto da quello che stiamo dicendo e inizia a ribaltare le carte in tavola…

travestimenti sesso

Vestitevi per il sesso

Mentre il vostro partner si sta vestendo per andare da qualche parte senza di voi, chiedetegli di indossare qualcosa di specifico solo per voi, e promettete di fare la stessa cosa.

Lei potrebbe portare un reggiseno particolarmente sexy sotto una maglietta molto banale per fare visita ai suoi genitori, mentre lui potrebbe mettersi le sue mutande di seta per andare dai suoi.

sesso

A parte scherzi, la maggior parte degli uomini accetterebbe immediatamente questa proposta per il semplice fatto che non gli capiterà mai e poi mai un’altra occasione per indossare questo genere di indumenti, inoltre fa molto leva sul fattore novità.

Questo gioco funziona, nonostante la sua semplicità, perché durante tutto il tempo in cui siete separati resterete concentrati sul fatto di avere un segreto “piccante” da mantenere.

Raccontate una storia

manara favola

Inventatevi una storia erotica basata su voi e il vostro amante – entrate il più possibile nei dettagli – poi scrivetela e infilatela in qualche posto inaspettato in modo che la possono trovare il giorno successivo.

Se non siete bravi a scrivere, registratela e mandategliela sul telefono – preferibilmente in un momento del tutto inopportuno.

Diventate artisti della ripresa

A proposito di registrazioni… vale sicuramente la pena registrarvi mentre fate sesso (se siete tipi silenziosi, dateci dentro con i gemiti e le parolacce per l’occasione.)

Risentitela mentre vi dirigete insieme in macchina da qualche parte in cui dovete assolutamente mantenere un tono o condividete le cuffie su un mezzo pubblico.

Fatevi luce

sesso e luci

Spegnete le luci e poi fate a turni per illuminarvi una parte del corpo con una torcia.

Ciascuna parte dev’essere toccata, accarezzata o leccata per due minuti, poi la torcia passa all’altra persona.

Una regola: Non potete illuminare la stessa parte più di una volta.

cappuccetto rosso

Travestitevi

Vestiti da infermiere in PVC, tute intere da gatta, attrezzature da Superman, gonnelle da cameriera francese… Travestimenti del genere sono molto economici se si cercano online.

Certo, sono di cattivo gusto e prudono da morire indosso, ma qualsiasi cosa vi trasformi in un altro personaggio è buona.

Funziona in particolar modo per le coppie che si sentono ormai così vicine da pensare di fare sesso tra fratelli: il gioco dei ruoli vi spinge a uscire dalla zona comfort verso qualcosa di più divertente e genuino.

Il dado della fantasia

Scrivete numerandole l’inizio di sei fantasie sessuali (“Improvvisamente ho sentito la mano dell’amica della mia ragazza sul ginocchio sotto il tavolo. Ancor peggio, era molto attraente;” “Ed eccomi lì, nel bel mezzo di un’orgia”), poi fate a turni per lanciare un dado.

dado erotico

Quando l’altra persona fa un numero deve completare la fantasia corrispondente ad alta voce.

È un modo sottile, e non troppo imbarazzante, per scoprire quali sono le cose che eccitano i vostri partner perché difficilmente ci inventeremmo qualcosa che non ci piacerebbe fare.

Il terapeuta sessuale

Uno di voi si dirige in un luogo privato per prendere la telefonata di un ‘paziente’ che state cercando di aiutare.

Il paziente, ovvero il vostro amante, fa finta di chiedere consigli su come soddisfare il proprio partner.

Il terapeuta a questo punto inizia a sciorinare una serie di dettagli sconci su come soddisfarlo, descrivendo naturalmente la vostra idea stessa di paradiso!

sesso 2

Questo è un modo furbo per insegnare a dei compagni alle prime armi dei nuovi trucchi (se ve ne piace qualcuno in particolare, potete prendere ‘appuntamento’ per una dimostrazione manuale di ciascuna tecnica.)

Senza usare le mani!

Legate le mani al vostro partner e chiedetegli di sedurvi.

Non avranno scelta se non quella di usare le labbra, i denti e la lingua – o di usare ingegnosamente altre parti del loro corpo che non si sarebbero mai sognate di associare al rapporto sessuale.

E se volete rendere le cose davvero interessanti, legatevi entrambi le mani dietro la schiena.

mani legate

Il gioco della cavia

Prendete tutti i giocattoli erotici che possedete (ordinatene di nuovo se avete solo un vibratore impolverato) e disponeteli ordinatamente su un tavolo in camera da letto.

Chiamate il vostro amante mentre sono fuori a fare spese dicendogli che avete urgente bisogno di loro come ‘cavie’ per un progetto a cui state lavorando.

Quando arrivano a casa, testate ciascun giocattolo su di loro: dovranno dargli un voto in base al livello di piacere ricevuto.

Il gioco da tavola

sesso egiochi erotici

Esistono dozzine di giochi da tavola sexy disponibili su qualsiasi sito specializzato.

Scegliete tra i giochi di dadi, la ruota delle posizioni sessuali obbligo o verità, lo scarabeo sexy o le carte delle posizioni erotiche che descrivono le attività che dovrete svolgere sul vostro compagno.

Giocate col cibo

Spalmatelo, sgocciolatelo e leccatelo via. Il cibo è un elemento versatile per il sesso, le possibilità sono infinite.

sesso e cibo

Ma non pensate sono alla panna montata, al miele o al cioccolato, siate più fantasiosi: avocado, mango, bacche, banane, humus, marmellata di fragole…

La maggior parte degli alimenti non rappresentano un pericolo quando vengono spalmati intorno ai genitali, ma dovete prestare più attenzione se vorrete inserire qualcosa.

Oltretutto non dovete solo spalmarvelo addosso, potete anche mangiarlo! Infilarvi a letto insieme pronti a divorare un vassoio pieno di peccati per la gola, è un atto indefessamente edonistico.

sesso e cibo 2

Scegliete principalmente cose che si possono ingerire con un solo boccone e che offrano al tatto, alla vista e al palato sensazioni sensuali: salmone affumicato, fragole, uva, cioccolata, olive, ostriche nel ghiaccio, asparagi… e mandate giù!

sesso 5 giochi erotici pesche con le mutandine di pizzo sesso 3 sesso 4