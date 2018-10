L'ORA DEL CRIMINE - L’EX MINISTRO DEL GOVERNO MONTI, VITTORIO GRILLI, RAPINATO IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, A ROMA - IERI POMERIGGIO, L’ECONOMISTA È STATO AGGREDITO DA DUE BANDITI CHE GLI HANNO STRAPPATO DAL POLSO UN OROLOGIO “JAEGER LECOULTRE” DA 12 MILA EURO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

VITTORIO GRILLI jpeg

Pomeriggio di paura alla Camilluccia per l’ex ministro delle Finanze del governo Monti Vittorio Umberto Grilli. L’economista, già direttore generale del Tesoro, è stato aggredito alle 15.20 di domenica in via Salsomaggiore da due banditi italiani che lo hanno scaraventato a terra strappandogli dal polso un prezioso orologio del valore di 12 mila euro, un Jaeger Lecoultre.

VITTORIO GRILLI

Telecamere al vaglio

I rapinatori sono quindi fuggiti a piedi, mentre la vittima si è recata negli uffici del commissariato Ponte Milvio per denunciare il fatto. Nell’aggressione non ha riportato ferite. La polizia sta svolgendo indagini acquisendo anche i filmati della videosorveglianza di quella zona per identificare i banditi.