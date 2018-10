'RICEVO LETTERE DI ODIO DAI FAN DI MARIO KART' – VIDEO: DOPO LA DESCRIZIONE DEL PENE DI TRUMP COME ‘IL FUNGHETTO DI SUPER MARIO’, STORMY DANIELS VA DA JIMMY KIMMEL E PARLA ANCORA DEL SESSO COL PRESIDENTE – ‘SI È PRESENTATO ALLA PORTA CON UN PIGIAMA DI SETA NERO: VOLEVA IMITARE HUGH HEFNER, MA ERA MENO SEXY’ – QUANDO KIMMEL LE PORGE UN BOSCHETTO PIENO DI FUNGHI PER DECIDERE QUALE SOMIGLIASSE AL PENE DEL PRESIDENTE, LA SCELTA DI STORMY...

Stormy Daniels è stata ospite martedì sera del ‘Jimmy Kimmel Live!' e, come tutti si aspettavano, il tema principale è stato il suo incontro sessuale con Donald Trump, di cui ha rivelato tutti i dettagli nel suo libro ‘Full Disclosure’.

A Kimmel, Daniels ha raccontato l'incontro con Trump nella stanza d'albergo del presidente a Lake Tahoe per quello che credeva fosse un invito a cena. Invece, Trump le aprì la porta con un pigiama nero di seta. «Sono abbastanza sicura che stesse cercando di imitare Hugh Hefner. Sicuramente molto meno sexy».

Per quanto riguarda la sculacciata che Daniels ha inflitto a Trump con una rivista, Kimmel ha chiesto: «Come si fa, come si sculaccia Donald Trump?» e Daniels ha risposto: «Vuoi che te lo mostri?». Alla fine Kimmel si è concesso e Stormy ha usato il suo libro per colpirlo sul sedere.

Dopo la sculacciata, Kimmel si è fermato per far finta di pregare: «Per favore, Dio, fa che lui stia guardando in questo momento» ha detto riferendosi a Trump. La pornostar ha raccontato di aver anche frugato tra gli oggetti personali di Trump nel suo bagno per scoprire che usa Old Spice e Pert Plus. Inoltre ha aggiunto che il presidente non ha usato un preservativo quando hanno fatto sesso.

«Avete fatto l'amore» ha detto Kimmel. «Cosa c'è di sbagliato in te? - ha replicato lei - Mi sono sdraiata lì e ho pregato di morire».

Ma il momento più esilarante è arrivato quando Kimmel ha messo davanti a Daniels una riproduzione di un boschetto con dei funghi di diverse dimensioni, tra i quali la pornostar doveva scegliere il più simile al pene di Trump. Nel libro la donna ha descritto il fallo “come più piccolo della media e somigliante al fungo di Mario Kart”. «Sai quante lettere di odio ho ricevuto da persone che amano Mario Kart? - ha detto Stormy - In un giorno, sono riuscita a rovinare l'infanzia di mezza America e i coltivatori di funghi».

Quando Kimmel le ha chiesto di scegliere, Stormy ha chiesto di mettere i funghi contro il suo viso per avere una prospettiva diversa e dopo ha scelto il fungo più piccolo e più tozzo.

