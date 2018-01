'STI ZOZZONI DE' KANSAS CITY! - NELLA CITTA’ DEL MISSOURI, UN UOMO SI MASTURBA IN TRENO DAVANTI AGLI ALTRI PASSEGGERI - L’UOMO, RAGGIUNTO L’ORGASMO, HA LASCIATO TUTTI DI STUCCO QUANDO SI E’ MESSO A… - VIDEO!

MASTURBAZIONE IN TRENO

Una scena shock è accaduta a Kansas City, nello Stato del Missouri negli Stati Uniti d’America. Un uomo in pieno giorno si è lasciato prendere dall’eccitazione mentre era in treno ed ha iniziato a masturbarsi davanti a tutti, noncurante degli altri passeggeri. Alcuni pendolari non hanno saputo resistere all’episodio ed hanno ripreso ciò che stava accadendo davanti ai loro occhi con gli smartphone. A lasciare tutti di stucco non è soltanto il folle gesto dell’uomo ben vestito, ma soprattutto che quest’ultimo, una volta raggiunto l’orgasmo, si è leccato le mani come se stesse degustando un piatto prelibato. Il video, effettuato da alcuni presenti, è stato diffuso sui social.