ABBIAMO UN PIANETA IN CUI SCAPPARE! “QUI MARTE, TUTTO OK”, LA SONDA INSIGHT, PARTITA LO SCORSO 5 MAGGIO, È ARRIVATA SUL PIANETA ROSSO (E HA MANDATO LA PRIMA FOTO) – L’ATTESA E L’ESULTANZA AL CENTRO DI CONTROLLO NASA DI PASADENA (VIDEO) – LA SONDA, CHE E' STATA GUIDATA DA UN SENSORE STELLARE COSTRUITO NEGLI STABILIMENTI DELLA 'LEONARDO', STUDIERÀ I TERREMOTI E… - VIDEO

Paolo Virtuani per corriere.it

Sono stati minuti di apnea al centro di controllo missione al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena. Poi, quando sette minuti dopo l’inizio della manovra di frenata, è giunto il segnale che InSight aveva toccato il suolo di Marte ed era tutto perfettamente in funzione, tra i tecnici è scoppiato un grande applauso e sono iniziati gli abbracci e i brindisi.

La sonda della Nasa è sopravvissuta a sei mesi di viaggio e soprattutto all’entrata nella tenue atmosfera marziana alla velocità di 19.800 chilometri all’ora. InSight ha subito trasmesso la prima l’immagine, non molto limpida probabilmente a causa della polvere creata dall’atterraggio, ma in cui si vede l’orizzonte. La frenata Sette minuti dopo la grande frenata iniziata alle 20.47, le tre gambe di InSight si sono posate sul suolo rosso di Elysium Planitia, vicino all’equatore marziano, a 146 milioni di chilometri dalla Terra. Finché è arrivato il segnale «tutto ok, sto bene». Nelle prossime ore la sonda dovrà dispiegare i grandi pannelli solari per l’alimentazione degli strumenti.

Pochi minuti dopo l’arrivo felice il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence ha inviato alla Nasa un tweet di congratulazioni, ricordando che quella di oggi è l’ottava missione americana di successo (su 9) su Marte.

Gli strumenti italiani I segnali sono stati raccolti anche dagli specialisti dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) con la grande parabola Srt in Sardegna. Ma non è l’unico strumento «made in Italy» collegato a InSight. Lungo il percorso di 458 milioni di chilometri la sonda è stata guidata da un sensore stellare costruito negli stabilimenti della Leonardo a Campi Bisenzio (Firenze). Inoltre sulla superficie l’esatta posizione del lander sarà opera di Larri, uno strumento composto da microriflettori sviluppato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).

