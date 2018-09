UN ABORTO DI TATUAGGIO – UNA SEDICENNE COLOMBIANA SI FA UN TATUAGGIO SOTTO IL SENO MENTRE È INCINTA E LA SUA VITA DIVENTA UN INCUBO: UN BATTERIO LE COLPISCE IL MIDOLLO SPINALE E DA ALLORA VIVE PARALIZZATA IN SEDIA A ROTELLE – I MEDICI HANNO DOVUTO DRENEARE IL LIQUIDO INFETTO E TOGLIERE L’APPENDICE: “LE MEDICINE A QUEL PUNTO ERANO TROPPE E IL FETO…” – FOTO E VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

luisa fernanda buitrago 5

Costretta in sedia a rotelle per un tatuaggio finito male. Questa la triste storia di Luisa Fernanda Buitrago, una sedicenne colombiana che aveva deciso di farsi un tatuaggio sul costato, sotto il seno destro, mentre era incinta.

luisa fernanda buitrago 4

Proprio così è cominciato l'incubo: a causa di un batterio che ha colpito il midollo spinale la ragazza, che ha raccontato la sua storia in un video su Facebook, non potrà più camminare. Inoltre, ha dovuto sottoporsi a un'operazione per drenare il liquido infetto e togliersi l'appendice: tutto ciò le ha provocato un aborto spontaneo. «Le medicine a quel punto erano troppe e il feto non lo ha sopportato», spiega. Dopo un periodo difficile, Luisa sta tentando di uscire dalla depressione e imparare a essere più autonoma possibile.

luisa fernanda buitrago 2 luisa fernanda buitrago 1 luisa fernanda buitrago 3