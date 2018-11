ATTERRAGGIO D’EMERGENZA A COLONIA PER "ANGELONA" MERKEL – LA CANCELLIERA STAVA VIAGGIANDO VERSO L'ARGENTINA PER IL G-20: L'AEREO DOPO ESSERE DECOLLATO DA BERLINO E’ STATO COSTRETTO A RIENTRARE IN GERMANIA MENTRE STAVA SORVOLANDO L’OLANDA. NON E’ CHIARO QUALE SIA STATA LA NATURA DEL PROBLEMA TECNICO