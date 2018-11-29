(ANSA) - È in corso una perquisizione alla sede centrale della Deutsche Bank di Francoforte. Lo scrive la Bild on line. Secondo il tabloid, il sospetto su cui si indaga è riciclaggio di denaro.
ACHTUNG! È IN CORSO UNA PERQUISIZIONE ALLA SEDE CENTRALE DELLA DEUTSCHE BANK DI FRANCOFORTE - LO SCRIVE LA "BILD" ON LINE - SECONDO IL TABLOID, IL SOSPETTO SU CUI SI INDAGA È RICICLAGGIO DI DENARO...-
(ANSA) - È in corso una perquisizione alla sede centrale della Deutsche Bank di Francoforte. Lo scrive la Bild on line. Secondo il tabloid, il sospetto su cui si indaga è riciclaggio di denaro.
LA VERSIONE DI MUGHINI - "MA COME POSSO ESSERE UN TALE PEZZO DI MER*A?, HA L’ARIA DI CHIEDERSI MASSIMILIANO PARENTE NEL SUO ULTIMO LIBRO “PARENTE DI VASCO” IN CUI TIRA CALCI A SE STESSO CON IMPAREGGIABILE AUTOIRONIA. UNA DELIZIA. AD AVERCENE DI ROMPICOG*IONI COME MASSIMILIANO, ALTRO CHE QUEI PONTEFICI DEL BENE STUCCHEVOLI E PREVEDIBILI. ROBERTO SAVIANO? E’ IL PRIMO NOME CHE MI VIENE IN MENTE"
FUGA DA BERLUSCONI? NEL DUBBIO, DEL DEBBIO - SALVINI VUOLE CANDIDARE IL GIORNALISTA MEDIASET A GOVERNATORE DELLA TOSCANA - DEL DEBBIO È STATO TRA I FONDATORI DI FORZA ITALIA NEL 1994 MA, CON IL TRACOLLO DEL PARTITO DEL CAV, HA SCELTO DI ABBRACCIARE IL CARROCCIO…
LEONE A (PIAZZETTA) CUCCIA – DOPO L’USCITA DI BOLLORÉ DAL PATTO DI SINDACATO DI MEDIOBANCA CI SONO DUE IPOTESI: O IL MODELLO “LIGHT” SPONSORIZZATO DA ENNIO DORIS O UN PATTO PIÙ PESANTE – L’AGO DELLA BILANCIA È UNICREDIT. NONOSTANTE MUSTIER ABBIA DERUBRICATO LA SUA QUOTA COME NON STRATEGICA, STAREBBE SPINGENDO PER L'IPOTESI DI UN VINCOLO PIÙ FORTE. L’OBIETTIVO? TUTELARE GENERALI DALLE MIRE DI CALTAGIRONE E DEL VECCHIO – TEST SUI FONDI PER CAMBIARE LO STATUTO E CONFERMARE GALATERI ALLA GUIDA DEL LEONE
E SE MI VUOI CONVERTIRE, CHAU! - IL CASO DEL MISSIONARIO USA JOHN ALLEN CHAU UCCISO DAGLI INDIGENI CHE VOLEVA EVANGELIZZARE NELLE ANDAMANE: ORA IL PROBLEMA È IL RECUPERO DELLA SALMA, A QUANTO PARE SEPPELLITA SULLA SPIAGGIA - LA POLIZIA CI PROVA, GLI ESPERTI: “DESISTETE”
LO RICONOSCETE? È STATO IL RE DELLE NEVI, HA VINTO UN ORO OLIMPICO E DOPO AVER APPESO GLI SCI AL CHIODO SI È INVENTATO UNA NUOVA VITA DA ALBERGATORE - DI CHI SI TRATTA? - VIDEO
LILLI, CHE CAFONAL - SALVINI SHOW AL TEMPIO DI ADRIANO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELLA GRUBER – "SAVIANO? VOGLIO RADDOPPIARGLI LA SCORTA PERCHÉ SE POI GLI TOCCANO UN'UNGHIA LA COLPA È MIA – UN CASAMONICA MI HA INVITATO PER UN CAFFE’. GLI HO DETTO NO. ECCO PERCHE’ - ISOARDI? SONO AFFARI MIEI. AL MASSIMO LO DICO ALLA D’URSO” - IL MINISTRO PRESENTERA' ANCHE IL LIBRO DI VESPA, IL 4 DICEMBRE: MA QUANDO LAVORA?
DESTINAZIONE GIAMAICA – SOGNATE UN BREAK CARAIBICO DURANTE LE VACANZE NATALIZIE? LE SPIAGGE GIAMAICANE FANNO AL CASO VOSTRO - ECCO QUI LE MIGLIORI LOCALITÀ SULL’ISOLA IN CUI TRASCORRERE LE FESTE O DARE IL BENVENUTO ALL’ANNO NUOVO: DALLA SABBIA FINISSIMA DI NEGRIL A OCHO RIOS, CORNICE DI TANTISSIME PELLICOLE HOLLYWOODIANE, DA SEMPRE META OBBLIGATA PER TUTTI GLI AMANTI DELLE FORTI EMOZIONI
LA FEBBRE DEI FALSI MITI – ALCUNE CREDENZE POPOLARI SU FEBBRE E INFLUENZA HANNO UN FONDO DI VERITÀ, ALTRE TRAGGONO SOLO IN INGANNO: LA CIPOLLA VICINO AL LETTO NON PREVIENE IL RAFFREDDORE, NON È DETTO CHE IL VIRUS DEBBA COLPIRCI OGNI ANNO E L’ANTIBIOTICO NON VA ASSUNTO AI PRIMI SINTOMI – SÌ ALLE SPREMUTE D’ARANCIA, MENTRE IL BRODO DEVE ESSERE DI CARNE SE VOGLIAMO TRARNE QUALCHE BENEFICIO…