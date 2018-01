24 gen 2018 17:25

ADDIO A NAOMI PARKER. È MORTA A 96 ANNI L'ICONA DEL "GIRL POWER" - L'AMERICANA CHE ISPIRO' "WE CAN DO IT", EMBLEMA DI GENERAZIONI DI FEMMINISTE, SCOPRÌ DI ESSERE IL SOGGETTO DEL CELEBRE POSTER DISEGNATO DA J. HOWARD MILLER SOLO NEL 2010