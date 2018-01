UN ADDIO PIENO DI DOLORES - MIGLIAIA I FAN FUORI DALLA CHIESA CHE SI SONO UNITI AL DOLORE DI PARENTI E CELEBRITÀ PER LA CERIMONIA FUNEBRE IN POMPA MAGNA, SOLITAMENTE RISERVATA A PRESIDENTI E ALTE CARICHE DELLO STATO - LA COMMOVENTE DEDICA DELLA BAND: "LA CANZONE È FINITA, MA I RICORDI RESTANO"

DA www.rockol.it

dolores o riordan

Il corpo di Dolores O'Riordan, riposto in una bara aperta, è stato oggi esposto nella chiesa di St. Joseph, nella sua città natale, Limerick (in Irlanda), per permettere ai fan di dare l'ultimo saluto alla cantante dei Cranberries: si tratta di un privilegio che viene solitamente concesso solamente a presidenti, papi e alte cariche dello stato, fa notare il quotidiano irlandese The Irish Times.

La contea di Limerick ha proclamato tre giorni di lutto che si concluderanno martedì 23 gennaio, giorno in cui verrà celebrato il funerale di Dolores O'Riordan.

dolores o riordan funerali 2

La chiesa di St. Joseph è stata per l'occasione decorata con rose bianche e fotografie della cantante, compresi gli scatti che la ritraggono insieme a Papa Giovanni Paolo II, che Dolores aveva incontrato in Vaticano due volte. Le canzoni incise dalla cantante nel corso della sua carriera hanno invece fatto da sottofondo musicale.

La bara è stata accompagnata in chiesa dalla madre della cantante e dai suoi sei fratelli. I fan hanno raccontato che Dolores, nella bara, indossava un abito nero e stringeva tra le mani un rosario: sembrava "serena", hanno osservato.

Accanto alla bara sono stati sistemati i fiori che le sono stati donati dagli altri membri dei Cranberries, con una dedica:

dolores o riordan funerali 3

"The song has ended but the memories linger on" ("La canzone è finita, ma i ricordi restano").

Il vescovo di Limerick ha commentato:

"Sono consapevole che, anche se milioni di persone in tutto il mondo sono rimaste scioccate dalla triste notizia della sua morte, oggi è il giorno in cui Limerick saluta Dolores O'Riordan. Veniamo ad offrire un sincero saluto ad una figlia di Limerick molto amata. Mentre passiamo davanti alla sua bara, preghiamo per lei, per la sua famiglia e coloro che ha amato e aiutato quando era in vita."

dolores col fidanzato

Il corpo di Dolores O'Riordan, dopo il funerale, sarà sepolto accanto a quello di suo padre nella tomba privata al cimitero di Caherelly, sempre a Limerick.

dolores o riordan funerali 4 dolores o riordan funerali