22 dic 2017 13:31

ADDIO AL PROFILATTICO? - NON SARANNO PIÙ SOLO LE DONNE A FARSI CARICO DELLA CONTRACCEZIONE ORMONALE: IN ARRIVO DAGLI USA IL PRIMO GEL ANTIGRAVIDANZA: IDEATO PER SOLI UOMINI, RIDUCE IL NUMERO DEGLI SPERMATOZOI DEL 90% (1 MILIONE PER MILLILITRO) E SARÀ TESTATO AD APRILE SU 400 COPPIE DA TUTTO IL MONDO