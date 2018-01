E ADESSO, CE LA FARÀ IL GRAN PORCONE WEINSTEIN A SCAMPARE LA PRIGIONE? - IL MOGUL CADUTO IN DISGRAZIA POTREBBE SCONTARE UNA PENA DI 25 ANNI, SOSTENGONO GLI AVVOCATI, MA IN MOLTI CASI CADE LA PRESCRIZIONE E SERVE UN NUMERO CORROBORANTE DI PROVE PERCHÉ L'ACCUSA DECIDA DI SFIDARE IL MOLESTATORE SERIALE

Da www.thesun.co.uk

Gli esperti legali dicono che le accuse rivolte al noto produttore cinematografico potrebbero avere pesanti ripercussioni legali. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e Cara Delevingne si sono unite a decine di altre attrici che hanno lo hanno accusato di aggressione e molestie sessuali. Ma finirà mai in carcere il porco-produttore?

weinstein diaz paltrow

Alcuni avvocati di Los Angeles e New York – dove gli sono state rivolte la maggior parte delle accuse – sostengono che il produttore potrebbe far fronte a diverse cause, perfino penali se collegate ad atti osceni o stupro.

Ma l’avvocato newyorkese Stuart Slotnick ha detto che potrebbe essere difficile sostenere questo tipo di accuse - per quanto possano esserci prove sufficienti - per via delle leggi sulla prescrizione.

harvey weinstein

“Se una donna si fa avanti sostenendo che il fatto sia accaduto in una data che rientri nei limiti della prescrizione, c’è una possibilità che qualche procuratore dia un’occhiata all’accusa e gli intenti una causa. Nello Stato di New York si tratta di cinque anni anni ma in molti casi è stata estesa.

Asia Argento e Lucia Evans, aspirante attrice (insieme a un’altra donna rimasta anonima) hanno accusato Weinstein di stupro – accuse che lui ha negato “inequivocabilmente.” Un’altra attrice, Lysette Anthony, ha giurato che lo avrebbe portato in tribunale dopo aver rivelato alla polizia che il produttore l’avrebbe stuprata in casa verso la fine degli anni ’80.

Altre donne tra cui Mira Sorvino e Rosanna Arquette, sostengono le accuse di aggressione sessuale da parte sua.

harvey weinstein 2

“Per quanto riguarda lo stupro,” sostiene Slotnick, “è un reato penale di Classe A e non esiste prescrizione. Per le altre accuse sono cinque anni.”

“Se tuttavia esistesse una quantità di prove sufficienti a corroborare l’evidenza di una linea di condotta, allora qualche procuratore più aggressivo potrebbe essere disposto a portare il caso a Corte.”

Se questo fosse il caso, Weinstein potrebbe affrontare fino ai 25 anni di prigione. Nel frattempo è stato cacciato dalla sua stessa casa di produzione.

