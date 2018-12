E ADESSO SPOGLIATI, COME SAI FARE TU - A FROSINONE UN OTTANTATREENNE MOLESTAVA LA SUA BADANTE 40ENNE MOSTRANDOSI NUDO E RIEMPIENDOLA DI BOTTE PER FARLA SPOGLIARE - L’UOMO VOLEVA PALPARLA IN CONTINUAZIONE, PRETENDEVA APPROCCI INTIMI - LA DONNA, CHE NON AVEVA DENUNCIATO PER PAURA DI PERDERE IL LAVORO, HA RIVELATO TUTTO DOPO CHE L’ANZIANO PORCELLONE HA…

Botte e molestie alla badante dalla quale pretendeva approcci fisici, di toccarla e di vederla nuda. Richieste a cui la donna non sottostava ricevendo però maltrattamenti e atti di denudamento da parte dell'uomo. Uomo che ha denunciato dopo l'ennesima azione violenta che l'ha fatta finire in ospedale per una sospetta frattura al polso.

Lui, M.N. 83 anni, pensionato residente a Frosinone, è stato denunciato per lesioni personali e molestie sessuali nei confronti della sua ormai ex badante. La donna ha dato incarico al suo avvocato di fiducia, Giampiero Vellucci, per essere difesa.

I FATTI

Secondo il racconto della badante, di 40 anni, a cui l'uomo si era affidato per le pulizie della casa, le botte erano continue. La donna ha inoltre detto basta a una serie di molestie che, sempre stando a quanto riferito, riguardavano in particolare inviti a svestirsi, a farsi toccare e addirittura in alcuni casi è stata costretta ad assistere al denudamento dell'uomo che mostrava le parti intime. La signora per paura di perdere il lavoro ha sempre voluto evitare la denuncia, fino a quando è stata costretta alle cure del pronto soccorso per una sospetta frattura del polso. Botte riconducibili, come raccontato dalla vittima, all'ennesimo rifiuto di farsi toccare.

IL RACCONTO

I presunti atteggiamenti "autoritari" in alcuni casi sarebbero avvenuti anche in presenza di una delle figlie dell'uomo che venivano chiamate dalla badante quando si registrano gli episodi di cui l'accusa. La signora ha presentato una dettagliata denuncia, dando incarico per la sua assistenza all'avvocato Giampiero Vellucci. Per l'ottantatreenne frusinate l'accusa è di lesioni personali e molestie sessuali alla sua, ormai, ex badante.