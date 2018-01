ADOLESCENTI DOPO I 20: UN NUOVO STUDIO HA CONCLUSO CHE L'ETÀ ADOLESCENZIALE OGGI VA DAI 10 AI 24 ANNI INCORAGGIANDO UNA PERCEZIONE PIÙ AMPIA E INCLUSIVA DEL PASSAGGIO ALL'ETÀ ADULTA: I GOVERNI DOVREBBERO PRENDERE MISURE ADEGUATE PER SOSTENERE E PROTEGGERE I GIOVANI DAL MARKETING E MEDIA DELL'ERA DIGITALE

L’età dell'adolescenza si è allungata, dopo che i nuovi giovani adulti fanno figli, completano la loro educazione e si sposano più tardi di quanto sia mai avvenuto, dicono gli scienziati.

Ciò significa che la percezione della fase di transizione dovrebbe concludersi intorno ai 24 anni, secondo un articolo pubblicato da un giornale scientifico.

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità definisce l’adolescenza il periodo che va dai 10 ai 19 anni, ma gli scienziati sostengono che vadano aggiornate le date.

Come riferito al sito euronews, la coautrice della ricerca pubblicata, Susan Sawyer, dice che è importante ridefinire quel periodo per aiutare le leggi e le normative in vigore ad adeguarsi ai nuovi standard della gioventù.

“Se una società non ha una percezione adeguata di quale sia il periodo in cui occorre naturalmente l’adolescenza, rischieremo di avere delle politiche inadeguate, con effetti disastrosi non solo per questa generazione ma anche per quelle a venire.”

“Una definizione più ampia e inclusiva del termine ‘adolescenza’ è essenziale per sviluppare in modo appropriato leggi, politiche sociali e sistemi di servizi aggiornati.”

La dilazione nei tempi di transizione dei ruoli, tra cui il completamento dell’educazione, il matrimonio e il diventare genitori, sta modificando la nostra percezione generale sul reale inizio della maturità.

Benché riceviamo molti dei privilegi legali legati all'età adulta a 18 anni, i ruoli e le responsabilità ad essa connessi arrivano molto più tardi.

Lo studio sostiene che ciò stia avvenendo a causa di alcune “spinte sociali in gioco senza precedenti” tra cui il marketing e i mezzi di comunicazione digitali, che influenzarno il benessere fisico e mentale dei giovani dilatandone il periodo di transizione che dall'infanzia porta alla piena maturità.

Ma non vale solo per gli anni a seguire, anche gli anni in cui si arriva alla pubertà si sono accorciati e lo studio ha scoperto che nei paesi con maggiore benessere si entra nella fase adolescenziale con quattro anni d’anticipo rispetto agli ultimi due secoli, mentre nei paesi a medio reddito, come la Cina, il cambio è avvenuto più di recente e più velocemente.

La società plasma i giovani a entrare nella vita adulta molto più di quanto non faccia il loro processo biologico e la soluzione, conclude lo studio, sarebbe una politica capace di incoraggiarli ad assumersi presto delle responsabilità proteggendoli di più nel frattempo.

