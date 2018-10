ALBA DI SESSO? MA QUANDO MAI! – SOLO GLI UOMINI AMANO FARLO LA MATTINA: LE COMPAGNE FUGGONO DAL LETTO, POSTICIPANDO IL MOMENTO INTIMO ALLA SERA – LA SPIEGAZIONE? L’UOMO È FACILITATO DALLA PRODUZIONE NOTTURNA DI TESTOSTERONE CHE FAVORISCE L’EREZIONE MATTUTINA - LE DONNE PREFERISCONO IL DOPO CENA: QUASI DUE SU TRE NON HANNO MAI PROVATO IL SESSO DOPO LA SVEGLIA – ECCO I BENEFICI

Ce lo siamo detti pochi mesi fa. Il sesso mattutino è l’ideale per gli uomini, perché il loro livello di testosterone è più alto. Meno per le donne. Perché per loro è il momento in cui sono più inibite e meno propense.

Gli uomini, nel corso della notte, raggiungono picchi di produzione di testosterone, l’ormone cioè, che stimola la sessualità favorendo una serie di erezioni spontanee, fino al risveglio. Così al mattino si verifica la famosa “morning glory”, che spinge a fare l’amore. Per le donne, invece, è la sera il momento più propizio.

Ma non si finisce mai di imparare. E, secondo una recente ricerca, il 63% delle donne non ha mai fatto sesso al mattino. A dirlo un un recente sondaggio di Mattress Advisor. Delle circa mille persone intervistate, il 56% erano donne e il 43% maschi. Età media, 36 anni. Tutti in coppia e conviventi. Interrogati sulla loro frequenza sessuale, sono stati divisi in due gruppi.

Chi ha rapporti la mattina, anche se raramente, e chi no, mai. Ebbene, quasi due donne su tre non ha mai fatto sesso poco dopo la sveglia. Contro il 37% degli uomini. A quanto pare questa sembrerebbe una prerogativa di bisessuali o gay: per loro la percentuale sembrerebbe maggiore.

Sesso mattutino: fa davvero bene? Il confronto tra chi lo sceglie e chi lo rifiuta…

Tra le ragioni più ricorrenti? Il 35,6% delle donne ha riferito di non avere abbastanza tempo per il sesso mattutino. Il 34,2%, di non gradirlo a quell’ora. Il 32,9% di non avere abbastanza energia. Nello stesso gruppo che dice no alle coccole prima della colazione, il 51% degli uomini ha dichiarato di avere l’interesse nel volerlo fare. Ma solo il 20% delle donne contempla la stessa intenzione.

Questo è onestamente un peccato. Perché, da quanto riferiscono i soggetti intervistati, oltre il 45% delle donne ammette che tali rapporti aumentano la produttività giornaliera. Ed è d’accordo anche il 53% degli uomini. Un’altra curiosità: tra tutti i partecipanti, quelli più soddisfatti della loro relazione sono proprio quelli che accendono la passione appena svegli.

Ovviamente da qua a parlare di regole generiche ce ne vuole. Ma forse può essere un interessante spunto di riflessione. Dopotutto provarci che male fa?

