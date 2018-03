ALLERGIA! NEL 1983 MIKE BONGIORNO SI ESIBISCE IN UNA DELIRANTE INTERVISTA A DEI GIOVANISSIMI DEPECHE MODE: "SEI UN RAGAZZO O UNA FANCIULLA?" - “SEMBRATE DEI BRAVI RAGAZZI, MA PERCHE’ VI VESTITE TUTTI DI NERO CHE E’ UN COLORE COSI’ TRISTE?” (VIDEO)

DAGONEWS

E’ il 17 Novembre del 1983 e Mike Bongiorno e’ alla conduzione di Superflash, il Gameshow in prima serata di Canale 5 che suggella il passaggio del conduttore dalla Rai alle reti di Silvio Berlusconi.

mike bongiorno depeche mode 1

Mike e’ in gran forma e decide di aprire la puntata con la “parte musicale” introducendo un gruppo giovanissimo, i Depeche Mode, portavoce di un “nuovo” genere: il pop elettronico inglese.

Uno sbarbatello Dave Gahan canta in un impeccabile playback, ma il pezzo forte e’ l’intervista che segue, dove Mike si lascia andare a pruriginose domande tra cui “Are you a boy or a girl?” ad Martin Gore in canotta a rete e pantaloni in lattex. Stracult!