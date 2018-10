LA BEFFA DI TRIA - STA PER ARRIVARE UN ALTRO NOME IMPORTANTE NELLA COMPAGINE DEI PORTAVOCE GOVERNATIVI: DA DOMANI ADRIANA CERRETELLI GIÀ EDITORIALISTA DEL 'SOLE 24 ORE' A BRUXELLES PER L'EUROPA SARÀ LA PORTAVOCE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA - UNA BELLA ‘’PROVOCAZIONE” PER IL GOVERNO PENTALEGHISTA: È LA PIÙ EUROPEISTA CHE ESISTE IN ITALIA…