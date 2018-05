ALTRO CHE MEGHAN E KATE! LA VERA EREDE DI LADY D È LA NIPOTE KITTY! – VIDEO: BELLA, BIONDA, ALTA, CLASSE DA VENDERE E CON UN PORTAFOGLIO DI TUTTO RISPETTO – LA FIGLIA 27ENNE DI CHARLES, IL FRATELLO DI DIANA, HA RUBATO LA SCENA ALLE ALTRE INVITATE ALLE NOZZE REALI – ECCO CHI È...

VIDEO: KITTY SPENCER AL ROYAL WEDDING

Antonella Rossi per "www.vanityfair.it"

kitty spencer 6

Quando Lady Kitty Spencer è comparsa tra gli ospiti all’esterno della St. George Chapel al matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle in molti sul web si sono chiesti chi fosse quell’«angelo biondo» in Dolce&Gabbana, per poi consolarsi con la più classica delle frasi fatte: «buon sangue non mente» alla rivelazione della caratteristica che la identifica da sempre: nipote di Lady Diana.

Figlia del conte Charles Spencer e dell’ex moglie Victoria Aitken, 27 anni, Kitty ha fatto breccia in più di un cuore.

kitty spencer e i familiari

Modella, prezzemolina social (su Instagram la seguono in 234mila), ben introdotta negli ambienti vip della Londra che conta (e non solo Londra), è impegnata in diverse attività benefiche.

Il mondo si era accorto di lei già nel 2007, in occasione del decennale della morte della zia, quando insieme ai cugini William ed Harry aveva partecipato a un concerto in suo onore.

Salita di nuovo agli onori delle cronache nel 2017, quando la rivista Tatlerl’aveva inserita nell’elenco delle English Roses 2017, le ragazze più belle e interessanti del Regno Unito, è da sempre sotto i riflettori per via della fama da party girl che fin da giovanissima la accompagna.

kitty spencer 3

Una cosa che a papà Charles non è mai andata giù, tanto che tra loro i rapporti non sono mai stati idilliaci.

kitty spencer 4

Il conte, forse, memore anche della sorte della sorella, preferisce una vita lontana dalla mondanità e fa parlare di sé solo per la turbolenta vita sentimentale: è al terzo matrimonio!

La figlia, invece, almeno per ora, tiene ben al sicuro il privato, specie dopo la rottura con l’italiano Niccolò Barettieri di San Pietro, 45enne oggi molto vicino a Liz Hurley. Al suo fianco, ufficialmente, non c’è nessun cavaliere.

kitty spencer 7

Tutti quelli che si sono innamorati di lei al royal wedding possono farsi avanti. A principi e principesse, la storia recente insegna, piacciono i comuni mortali.

kitty spencer 1 charles e la figlia kitty eliza spencer, louis spencer, victoria aitken and kitty spencer charles spencer e la moglie karen 1 charles spencer e la moglie karen 3 charles spencer e la moglie karen 2 kitty spencer 5