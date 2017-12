AMICO MIO, SEI UN FRATELLO - SONO MIGLIORI AMICI DA 60 ANNI E SCOPRONO PER CASO DI AVERE LA STESSA MADRE - UNO ADOTTATO, L’ALTRO CHE NON HA MAI CONOSCIUTO IL PADRE, DUE HAWAIIANI FANNO I TEST DEL DNA PER TROVARE LE LORO RADICI - ‘'È IL REGALO DI NATALE PIÙ BELLO, UN MIRACOLO’'

Federica Macagnone per www.ilmessaggero.it

La verità portata alla luce pochi giorni fa dall'esito inequivocabile di vari test li ha letteralmente stravolti, portando loro il più bel regalo di Natale che potessero immaginare. Dopo essere cresciuti a Oahu, nelle Hawaii, e aver vissuto per oltre 60 anni come amici inseparabili, dai tempi in cui erano bimbi, frequentavano la stessa scuola e giocavano a football nella stessa squadra, Alan Robinson e Walter Macfarlane, ormai 70enni, hanno scoperto di essere fratelli, nati dalla stessa madre. Una notizia che hanno comunicato la sera del 23 dicembre a parenti e amici tra lo stupore e la commozione generale.

Ognuno all'insaputa dell'altro, i due, che hanno 15 mesi di differenza, si erano recentemente messi a caccia delle proprie origini tramite Ancestry.com, sito web specializzato nelle ricostruzioni di storie familiari e di alberi genealogici. Alan era stato adottato e voleva sapere chi fossero i suoi genitori, mentre Walter cercava notizie di quel padre che non aveva mai conosciuto. I loro Dna sono stati messi a confronto con quelli contenuti in un ampio database internazionale per trovare tutte le possibili corrispondenze: a un certo punto il cerchio ha cominciato a stringersi intorno a un nickname - Robi 737 - che era il primo della lista e aveva cromosomi X identici a quelli di Walter.

«Come soprannome, tutti hanno sempre chiamato Alan "Robi" - racconta Walter - e lui, che lavorava come pilota di aerei, volava con i Boeing 737 della Aloha Airlines». Alla fine il responso è stato chiaro: Alan e Walter erano nati dalla stessa madre. Quando hanno ricevuto la notizia e si sono parlati per telefono, i due fratelli non riuscivano a credere a quell'incredibile storia che li vedeva protagonisti.

«È stato uno choc - ha detto Alan - Non so quanto mi ci vorrà per superare questa sensazione: è il miglior regalo di Natale che avrei potuto ricevere, è un miracolo». Superato lo choc, Alan e Walter, che hanno in programma di godersi la pensione e viaggiare insieme, hanno condiviso la loro felicità sui social: la loro vicenda, diventata la storia simbolo di questo Natale, ha già fatto il giro del mondo su internet e tv.

