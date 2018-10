23 ott 2018 17:06

PER AMORE DI UN NAZISTA - IL PREMIER DELLA NORVEGIA ERNA SOLBERG HA RIVOLTO LE SCUSE UFFICIALI DEL GOVERNO ALLE 50MILA DONNE NORVEGESI CHE DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE EBBERO RAPPORTI CON I NAZISTI E CHE PER QUESTO FURONO COSTRETTE A SFILARE NUDE, RASATE E RICOPERTE DI CATRAME E PIUME DI UCCELLO – LE RELAZIONI ERANO INCORAGGIATE DAL CAPO DELLE SS HEINRICH HIMMLER PER...