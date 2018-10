AMORE SACRO E AMOR PROFANO - AD ARIANO IRPINO, IN PROVINCIA DI AVELLINO, SCOPERTA UNA CASA DI APPUNTAMENTI A DUE PASSI DAL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE - UNA DONNA CINESE AVEVA ORGANIZZATO LA SUA GARÇONNIERE E TANTI PORCELLINI, CON LA SCUSA DI UNA VISITA IN CHIESA, FACEVANO "BENEDIRE" IL LORO CERO…

Da https://irpiniaoggi.it

La casa per appuntamenti a due passi dal Santuario della Madonna del Carmine ad Ariano Irpino. Un espediente per non destare sospetti. Facile immaginare che quegli uomini assorti nei loro pensieri fossero diretti in chiesa, per un momento di raccoglimento e preghiera.

ARIANO IRPINO - SANTUARIO DELLA MADONNA DEL CARMINE

Il “pregherò” era però di tutt’altro tipo. Perchè sulla stessa strada che conduce al luogo di fede e pregiera, vi era l’abitazione gestita da una donna cinese. Facile dirottare gli uomini dall’azione di fede a quella del peccato.

Attraverso annunci apparsi su siti internet, veniva offerta la possibilità di prendere un appuntamento ad Ariano Irpino. Indirizzo semplice da spiegare: vicino al Santuario della Madonna del Carmine, non può sbagliare.

Tanti fedeli, però, non si erano mai visti, specialmente nei giorni feriali e così quel via vai di uomini, difficilmente accompagnati da una donna, ha destato qualcosa più di un sospesso tra gli abitanti di Rione San Rocco. Alcuni hanno compiuto attente osservazioni e capito benissimo cosa stava accadendo. Meglio avvisare i carabinieri.

Non si hanno, al momento, notizie di blitz o di identificazioni di persone, ancora meno di possibili reati compiuto. La situazione è stata attenzionata e non si escludono sviluppi che potrebbero essere abbastanza sorprendenti per quanti potrebbero essere stati scoperti quali insospettabili frequentatori del santuario del sesso.