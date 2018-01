AMPLESSI FOCOSI NEL PARCO – A NEW YORK UNA COPPIA AMOREGGIA NEI PRESSI DI CENTRAL PARK IN MEZZO AI BAMBINI – ECCO COME REAGISCE LA DONNA AL RAGAZZO ARMATO DI CELLULARE CHE SI ERA AVVICINATO PER INTERROMPERLI: “STAVAMO SOLO…”

Da velvetgossip.it

Nessuno si sarebbe mai aspettato di imbattersi in una scena del genere, purtroppo però quello che vi stiamo per raccontare è accaduto davvero ed è documentato con tanto di filmato. Era un lunedì autunnale come tanti quando un ragazzo, passeggiando sul lato ovest di Manhattan, nei pressi di Central Park, così come centinaia di altre famiglie e bambini, si è imbattuto in una focosa coppia. L’uomo non ha resistito ed armato di telefono ha ripreso la scena.

SESSO AL PARCO

I due stavano per fare sesso, in pieno giorno, davanti a tutti i passanti presenti nel parco, tra cui molti bambini, come se nulla fosse. A sconvolgere in particolare è la risposta data dalla donna al ragazzo armato di cellulare: “Stiamo solo giocando”. Mentre il giovane si è avvicinato alla coppia per interromperli prima ancora che entrassero nel vivo dell’attività sessuale, altri passanti hanno chiamato il 911. L’uomo che era in compagnia della donna si è dileguato prima dell’arrivo della Polizia, mentre la signora è stata presa in custodia per aver commesso atti osceni in luogo pubblico.