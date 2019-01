STARBUCKS ARRIVA A ROMA (E STAVOLTA NON È UNA FAKE NEWS) - PER IL SITO ''GUGSTO.IT'' LA CATENA APRIRÀ A SETTEMBRE VICINO AL VATICANO, AREA A GRANDE DENSITÀ TURISTICA - DOPO L'INGRESSO IN POMPA MAGNA CON LA “RESERVE ROASTERY” DI PIAZZA CORDUSIO, PERCASSI HA APERTO TRE CAFFETTERIE A MILANO. QUELLA DELLA CAPITALE SARÀ…