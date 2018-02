ANCHE I GRANDI SBAGLIANO: ECCO I PEGGIORI (O MIGLIORI) ERRORI COMMESSI DAI GENITORI A DANNO DEI LORO MALCAPITATI FIGLI. UNA COSA È CERTA: MAI PERDERLI D’OCCHIO, I GUAI SONO SEMPRE DIETRO L’ANGOLO! (GALLERY)

DA www.boredpanda.it

Essere genitori non è un compito facile, chi ci è già passato lo sa bene. Nonostante le nostre migliori intenzioni, a volte qualcosa può andare storto e si possono commettere dei piccoli errori verso i malcapitati bambini. Ecco gli “Epic Fail” a opera degli adulti postati in rete quest’anno, non affrettatevi a giudicare, qualunque genitore ci si potrà relazionare:

scivolo di faccia art attack bambini in aereo ci pensa papa fermo quello non e il bagno genitori licenziati vola vola ops giostra del terrore giovani ribelli in webcam tamponare il naso quando vogliono indossare la torta la sabbia al mare lancio senza preavviso le amache sono pericolose mai lasciare in giro l abbronzante mai perdere d occhio l altalena lemure allo zoo tarzan e non piu jane