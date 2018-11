12 nov 2018 12:48

ANCHE LE TOGHE SBAGLIANO - E' LEGITTIMO DESTITUIRE IL MAGISTRATO CHE ACCETTA FAVORI DA IMPUTATI IN PROCESSI PENDENTI NELLA PROPRIA SEDE GIUDIZIARIA. LO HA DECISO LA CORTE COSTITUZIONALE STABILENDO CHE, IN QUESTO CASO, LA RIMOZIONE AUTOMATICA DEL MAGISTRATO NON È CONTRARIA ALLA COSTITUZIONE