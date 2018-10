ANIMA MIA, MORTACCI TUA: ‘LA VITA AGIATA È SOLO UN RICORDO’ - IL CUGINO DI CAMPAGNA NICK LUCIANI, CAPELLONE BIONDO CON LA VOCE DA CASTRATO, RACCONTA DI ESSERE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA DOPO AVER LASCIATO IL GRUPPO: ‘HO DOVUTO RISCOPRIRE I MEZZI PUBBLICI E MI OCCUPO DELLA SPESA. VADO NEI DISCOUNT DOVE RIESCO A TROVARE CIBO A UN PREZZO PIÙ ACCESSIBILE’ - 'LAVORO POCO NEGLI ULTIMI ANNI. LANCIO UN APPELLO A CARLO CONTI...'

«La vita agiata di un tempo è solo un ricordo. E’ come se ogni giorno mi trovassi ad affrontare una strada in salita, visto che in questi ultimi anni ho lavorato poco«. A parlare Nick Luciani, che dall’uscita dal gruppo del “Cugini di campagna” ha scelto la carriera solista ed ora si trova in gravi difficoltà economiche.

Lo stile di vita è cambiato: «lo, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen - ha fatto sapere in un'intervista a "Nuovo" - abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita. Un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l'autista.

Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta. Mi do da fare e mi occupo io della spesa. Adesso vado al mercato o nei discount, dove riesco a trovare cibo a un prezzo molto più accessibile. E sono diventato un uomo di casa».

Gli manca la tv (“Da quando ho lasciato il gruppo sono sparito dalla televisione”), e lancia un appello a Carlo Conti: “Lancio un appello a Carlo Conti perché mi inviti a partecipare al prossimo Tale e quale show.

Sia Flavio Montrucchio nel 2012 sia Dario Bandiera nel 2017 mi hanno imitato ed è arrivato il momento per far conoscere al pubblico il nuovo Nick Luciani. E mi piacerebbe cantare un rap in falsetto con Fabio Rovazzi”.

