ANIMALI CHE ODIANO I NATALE. GATTI E CANI SONO CREATURE ADORABILI MA POSSONO ESSERE DEI VERI ‘ROMPIPALLE’ QUANDO ARRIVANO LE FESTE. LE CASE, CON LE LORO DECORAZIONI E GLI ADDOBBI, SONO L’OBIETTIVO PERFETTO PER QIESTE PESTI A QUATTRO ZAMPE [GALLERY]

Da "www.boredpanda.com"

Queste foto trovate in rete rappresentano le migliori carneficine natalizie messe in atto dai nostri amici a quattro zampe. I gatto sembrano essere particolarmente inclini a usare gli alberi e gli addobbi natalizi come loro nascondiglio preferito e i cani possono confondere gli alberi come luogo deposto per i loro bisogni.

vi rubo il natale un nuovo gingillo natalizio un gatto al posto della stella

una bella pennichella non sono stato io giuro un aiuto per le decorazioni l albero e svenuto missione compiuta il grinch mamma sono rimasto incastrato 2 gatto tra le luci era tutto delizioso distruggi presepe decorazione vivente disobbedienza o anarchia distruggi presepe 2 facciamo finta di niente dopo il passaggio del gatto dopo neanche un minuto e stato il cane gatto amante dei bastoncini gatto di natale gattino tra i rami gatto 1 albero 0 gatto nel presepe gatto sotto lalbero hobby preferito il cane regalo il gatto che dorme sopra l albero il gatto e il topolino il primo natale di questi cuccioli mamma sono rimasto incastrato luci accese non e per farci la pipi nascondino meowguri cane illuminato abbattuto prima ancora di essere montato adesso e perfetto anche i pappagalli amano il natale aiuto non riesco a scendere belli i regali aspettando babbo natale qualcuno ha provato a scender dal camino bianco natal caccia alla volpe non sono stato io chi e stato chi ha aperto prima i regali natale rovinato in tempo per il pisolino non e erba gatta non sono stato io piccoli aiutanti di babbo natale pisolino tra i rami prometto non tocco niente questo e il mio albero questo cane ama i regali si sara fatto male questa palla starebbe meglio sul pavimento questo gatto pensa di essere un albero questo gatto si arrampica ovunque spogliare lalbero dopo le feste trova e distruggi trova lintruso trova lintruso 2 trova lintruso 3 rincorrendo il gatto un alberello preda del branco