APOCALIPSE FOREVER - DUE UOMINI, IMMORTALATI IN UNA AGGHIACCIANTE FOTO DEL 1968 SCATTATA DURANTE LA GUERRA IN VIETNAM, RACCONTANO L’ORRORE VISSUTO IN QUEI MOMENTI E COME HA INFLUENZATO LA LORO VITA: “SE SI SOPRAVVIVE A QUELLO, POSSO SOPRAVVIVERE A TUTTO” - RARO VIDEO A COLORI DELA GUERRA IN VIETNAM - GALLERY

Nell’immagine virulenta si vede uno dei soldati fare una smorfia mentre è steso a terra dolorante con una ferita alla schiena mentre un altro sta aiutando a trasportare un soldato ferito su pezzi di boscaglia fatti a pezzi per far atterrare un elicottero.

La foto, scattata l’1 aprile del 1968, è stata nominata al Pulitzer ed è anche apparsa nel celebre documentario di Ken Burns sul Vietnam uscito di recente, dove uno dei soldati ritratti è stato intervistato intervistati: “Se sono sopravvissuto a quello, posso sopravvivere a tutto.”

i due soldati sopravvissuti