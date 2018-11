IL CINEMA DEI GIUSTI - NON È SOLO PER UNA PUNTA DI SNOBISMO DA CRITICONI CHE QUESTO “TUTTI LO SANNO”, CON JAVIER BARDEM E PENELOPE CRUZ, SIA STATO TRATTATO NON BENISSIMO - FORSE LE SCENEGGIATURE DI ASGHAR FARHADI, MACCHINE PERFETTE DI INGEGNERIA PER FAR ESPLODERE CONFLITTI FRA I PERSONAGGI OLTRE A CONFLITTI SOCIALI, SI ADATTANO MEGLIO AL MONDO IRANIANO - VIDEO