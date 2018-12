“SONO UN PENSIONATO AI DOMICILIARI” – A QUINDICI ANNI DAL CRAC PARMALAT CALISTO TANZI È L’UNICO TRA I REDUCI DI QUELLA VICENDA A NON ESSERSI REGALATO UNA “SECOND LIFE”: “POSSO USCIRE TRE ORE OGNI MATTINA, MI OCCUPO DEL GIARDINO IN CASA E MI GODO SEI NIPOTI” – IL SUO EX BRACCIO DESTRO FAUSTO TONNA SI È RICICLATO ALLA GRANDE, E CLAUDIO PESSINA…