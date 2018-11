ARANCIA MECCANICA A VARESE: IN MANETTE 4 RAGAZZINI CHE HANNO SEQUESTRATO E SEVIZIATO UN 15ENNE - GLI ARRESTATI, TUTTI RIPETENTI, CON DENUNCE ALLE SPALLE, VOLEVANO DAL RAGAZZINO INFORMAZIONI DI UN AMICO CON IL QUALE AVEVANO UN CREDITO DI 30 EURO PER…

Emilio Randacio per www.lastampa.it

Sono finiti agli arresti questa mattina, i quattro minorenni -hanno tra i 14 e 15 anni -, che il 9 novembre scorso hanno sequestrato e seviziato, uno studente di un istituto tecnico di Varese. Il gip del Tribunale dei minori di Milano, Marina Zelante, ha accolto la richiesta della procura guidata da Ciro Cassone. Per i 4 le accuse sono pesantissime: sequestro di persona, lesioni gravi, rapina e minacce.

La vittima, quindicenne, era stata prelevata con la forza davanti a una scuola media e, per quattro ore, tenuta in ostaggio in una garage. Gli arrestati - tutti ripetenti, con denunce alle spalle -, volevano dal ragazzi informazioni di un amico con il quale avevano un credito di 30 euro per della droga non pagata. La vittima ha subito calci, pugni e lesioni che sono risultate guaribili in 30 giorni. Una volta tornato a casa, il quindicenne ha subito dei danni psicologici che hanno portato a un ricovero di una settimana nel reparto neuropsichiatrico infantile dell’ospedale di Varese.