DI MAIO IN PEGGIO! - IL LEADERINO GRILLINO VA IN UN'AZIENDA A BRESCIA A BASTONARE IL JOBS ACT RENZIANO MA IL TITOLARE DELLA FABBRICA LO FREDDA: "PER NOI È STATA UNA LEGGE ESTREMAMENTE POSITIVA. GRAZIE AL JOBS ACT ABBIAMO POTUTO ASSUMERE TREMILA PERSONE E ABBIAMO SCIOLTO SOLO DUE CONTRATTI". E IL VIDEO SCOMPARE DAL PROFILO FACEBOOK DI GIGGINO...