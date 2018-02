ARCHEO – DAL BATTICUORE AL CREPACUORE, LA FOLLE STORIA DI CORNA DI RENATO GUTTUSO E MARTA MARZOTTO – LUI VIVEVA CON MIMISE CHE LUI AVEVA SFIGURATO IN UN INCIDENTE D'AUTO, LEI SPOSATA CON IL CONTE MARZOTTO, SI ALLARGO' A LUCIO MAGRI. FINCHÈ IL GIUOCO SALTÒ PERCHÉ VENNE A MANCARE LA PEDINA MIMISE - SANDRA VERUSIO REPORT

Anni di fine secolo. Epoca di grandi turbolenze amorose oggi reperibili solo nelle serie TV e l'eros, ahimè, in cantina. Gli artisti, "maledetti" e le signore corrispondenti (felici o disperate a seconda delle occasioni) erano i più attivi nell'alimentare il traffico sentimentale di quel periodo, da molti definito sciagurato.

Renato Guttuso e Marta Marzotto, traguardo assoluto. Lui il pittore più famoso e più venduto (nel momento d'oro non c'era dentista di Padova o di Avellino che non tenesse appeso in studio un suo quadro, vero o falso), lei travolgente contessa sognata tutta la vita dal romantico maschio siculo che la dipinse e la disegnò fino allo stremo.

Facce solo accennate, capelli al vento, abiti discinti, nudità di gran classe. I due si vedevano ogni giorno dalle quattro alle sette nell'atelier di lavoro di Palazzo del Grillo dove, al secondo piano, Renato viveva con Mimise, importantissima e nobile consorte, che lui aveva sfigurato in un malaugurato incidente d'auto. A sera, nella loro bellissima casa, si riunivano intellettuali, politici, artisti. Pugno chiuso, naturalmente.

Contemporaneamente, per Marta cominciava la vita vera. Truccatori, parrucchieri e poi via nei salotti dei potenti col trofeo della grande passione sulla testa.

La turbativa arrivò con Lucio Magri, bellissimo aviatore mancato, di estrema fede politica. Lui e Marta erano insieme troppo perfetti per non fare un giro di valzer... solo che si intrattennero in eccesso.

Fughe, nascondigli, complicità. Il grande pittore, ferito a morte, si vendicava dipingendo Magri come un mostro marino con corna e tridente. Marta, splendida nelle toilettes adeguate al dramma, scappava da una parte all'altra, mirabile bugiarda che voleva fare tutti felici, oltre se stessa.

Il giuoco saltò perché venne a mancare la pedina Mimise. La sua morte fece rinchiudere Guttuso in un letto aspettando di raggiungerla, sognando Marta, ma non volendola incontrare mai più.

Lucio Magri vide la mala parata e si dileguò, il marito di Marta che, fino allora, aveva solo dormito, manifestò indignazione e la espulse malamente. Cascò il mondo. Ma Marta era una contadina friulana che i guai non riuscivano a distruggere. Si asciugò le lacrime e cominciò un'altra vita disegnando (bravissima) gioielli, vestiti, oggetti di tutti i tipi. Uomini, saggiamente, al bando.

Inutile dire che questi feuillettons si dipanavano nella partecipazione generale, animando le cene serali e dividendo in partiti i commensali. Nel frattempo, Berlinguer moriva, Moro veniva rapito, Craxi confinato in Tunisia. Possiamo dire che fossero tempi migliori?

