Un ragazzo polacco alla ricerca di una botta d’adrenalina, si è arrampicato in piena notte sopra l’Humber Bridge, il ponte più alto in l’Inghilterra che si trova vicino alla cittadina di Kingston upon Hull, nello Yorkshire.

A un certo punto si vede il ragazzo fermarsi a metà strada per versarsi una tazza di tè verde e guardare l’alba.

Quindi raggiunge la cima del pilone, all’altezza di 150 metri, eseguendo un’impressionante verticale.

Il video mozzafiato ha raggiunto in poco tempo più di 75.000 visualizzazioni su Youtube e dura poco più di 15 minuti. Nel montato, rivolgendosi al pubblico di spettatori dice:

“Salve a tutti, gente. Come vedete non mi trovo proprio su un ponte qualsiasi, ma sono sul più alto di tutta in "Inghilterra.”

