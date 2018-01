ARICICCIA IL “GRANDE SATANA” - I CONSERVATORI IRANIANI, COME RAPPRESAGLIA PER LE PROTESTE DI PIAZZA, VOGLIONO VIETARE TUTTO CIO’ CHE’ OCCIDENTALE PER EVITARE “INVASIONE CULTURALE” - AL BANDO CORSI D’INGLESE, HAMBURGER, PIZZA E COCA COLA - MA ROHANI SI SMARCA DAGLI OLTRANZISTI: “STUDIARE LINGUE STRANIERE È NECESSARIO”

Giordano Stabile per “la Stampa”

IRAN

Proibire l' inglese alle elementari, e magari anche gli hamburger e la coca cola. La reazione dei conservatori alle proteste di piazza si manifesta anche così, ma riapre la spaccatura fra ultrà e riformisti, con il presidente Hassan Rohani contrario alla nuova stretta e che anzi invita a capire i giovani, perché «pensano in maniera diversa». Di certo i giovani iraniani, come quelli di tutto il mondo, vogliono imparare l' inglese, non «per farsi colonizzare» ma per avere più opportunità nel trovare lavoro e studiare, soprattutto le materie scientifiche.

PROTESTE IRAN3

Ad annunciare il bando dell' insegnamento dell' inglese nel primo ciclo scolastico è stato capo del Consiglio dell' educazione superiore, Mehdi Navid-Adham, a fronte di un rischio di «invasione culturale». L'insegnamento «delle lingue straniere» non è raccomandato «in ogni caso», ha precisato. Le scuole che forniscono lezioni extra di inglese, oltre il curriculum obbligatorio, «commettono una grave violazione».

Iran, nuovo volto protesta

L' impulso arriva però da un discorso di due anni fa della Guida suprema Ali Khamenei, che aveva sottolineato come l' insegnamento dell' inglese esponeva gli alunni «all' infiltrazione della cultura occidentale», trasmessa dagli stessi libri di testo, e quindi era un rischio.

L'inglese è un' opzione per gli allievi delle medie e delle superiori, dai dodici anni in su, e viene preferita quasi sempre alle altre lingue straniere, anche se cinese e russo stanno guadagnando posizioni. Moltissime famiglie mandano i figli a lezioni private e preferiscono scuole elementari che abbiano come extra anche lezioni d' inglese.

il presidente iraniano rohani si gode l iran ai mondiali

Khamenei ha anche insistito sul fatto che le scienze possono essere studiate con altre lingue occidentali, come il francese, o con il russo. Ma Rohani ha ribattuto che l' inglese serve ai giovani per «trovare lavoro», ma non ha il potere per fermare il bando, uno dei capitoli dell' offensiva contro la cultura occidentale che ha già preso di mira la Coca Cola, e anche hamburger e persino la pizza, proibiti nelle trasmissioni culinarie in televisione, anche se non ancora nei ristoranti perché molto popolari. La sfida fra ultrà e riformatori, riaccesa dalle proteste di piazza, è però ancora aperta.

I conservatori, a partire dall' ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, hanno perso posizioni, agli occhi dello stesso Khamenei, per la loro gestione ambigua delle proteste, e Rohani, in un incontro a Teheran con responsabili dell' economia, ha lanciato ancora una volta le sue aperture ai manifestanti: «Il governo accoglie le critiche e credo che tutti dovrebbero essere criticati, persino Maometto ha permesso alle persone di criticare». Il presidente ha poi sottolineato il disagio dei giovani, gli stessi che vogliono inglese e social media: «Il problema è la distanza tra noi e le nuove generazioni. La pensano diversamente sul mondo e sulla vita».

ERDOGAN CON L AYATOLLAH KHAMENEI MANIFESTAZIONI IN PIAZZA IN IRAN