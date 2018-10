ARMA A DOPPIO TAGLIO – UN CANDIDATO ISLAMICO AL CONSIGLIO DI QUARTIERE A BRESCIA HA UNA PASSIONE PER I KALASHNIKOV – TALAT CHAUDHRY DOGA È ORIGINARIO DEL PAKISTAN ED È SCESO IN CAMPO PER RAPPRESENTARE LE COMUNITÀ STRANIERA – NEL SUO PROGRAMMA PARITÀ DI TRATTAMENTO, MEDIATORI CULTURALI NEGLI OSPEDALI E ALTRE PROPOSTE DEMOCRATICHE, MA SUL SUO PROFILO FACEBOOK…

Da www.bresciatoday.it

Talat Chaudhry Doga

Sui social posa imbracciando un kalashnikov, ma ambisce a diventare il rappresentate istituzionale (e democratico) di tutti gli stranieri che vivono nel suo quartiere. I propositi elettorali Talat Chaudhry Doga, sembrano stridere con la foto che l'uomo custodisce negli album di Facebook.

Talat Chaudhry Doga 1

Un immagine inequivocabile, che ritrae l'uomo di origine pachistana mentre imbraccia un'arma da guerra: un fucile d'assalto, un kalashnikov Ak47. Una foto compromettente che stride con quella del volantino, in cui pubblicizza la sua candidatura al consiglio di quartiere di Via Cremona a Brescia, diffuso sempre su Facebook.

Il volantino di Talat Chaudhry Doga

Evidentemente si è dimenticato di 'ripulire' il suo profilo social prima di diventare un personaggio pubblico, almeno nella zona in cui vive. La foto sta facendo parecchio discutere, ma di certo non mette in discussione la candidatura dell'uomo: ad oggi, infatti, non sono infatti previsti requisiti - se non quelli puramente formali- o clausole particolari per gli aspiranti rappresentati di quartiere.

Le intenzioni, scritte su carta, dal candidato pachistano sembrano più che lodevoli: tra i punti del suo programma ci sono la parità di trattamento in tutti gli uffici pubblici, la possibilità di avere dei mediatori culturali negli ospedali per aiutare le donne, l'assistenza alle persone per le pratiche burocratiche e pure la costruzione di un ufficio dove il candidato possa ricevere e ascoltare le esigenze dei residenti del quartiere.