Da www.adnronos.com

Viaggiava da solo ma con tre bombe in auto. Il 54enne, originario della provincia di Trapani, ma residente a Stra, nel veneziano, è stato fermato sull'autostrada A4 e arrestato dalla polizia stradale di Verona con l'accusa di detenzione di esplosivo.

Era la sera di sabato quando l'uomo è stato fermato da una pattuglia della Polstrada. Dai controlli eseguiti sulla banca dati gli agenti hanno notato che il veicolo risultava segnalato per alcuni problemi di carattere amministrativo. La loro attenzione è stata, però, attirata da due sacchetti sul sedile posteriore e un terzo dietro a quello del passeggero. Le forze dell'ordine hanno scoperto che si trattava di tre bombe, una da poco meno d 1,4 chili di polvere pirica e altre due comprese invece tra i 700 ed i 600 grammi, tutte innescate ma non collegate ai telecomandi presenti sulla vettura. L'immediato intervento degli artificieri ha appurato che gli ordigni erano composti da polvere flash, utilizzata per fare petardi e fuochi d'artificio, ma spesso impiegata dai criminali per far saltare i bancomat.

Tutto il materiale è stato sequestrato, compreso un cellulare e un foglio con delle indicazioni stradali per arrivare a destinazione. In seguito i tre ordigni sono stati fatti brillare in una cava dagli artificieri.

