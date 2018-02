ARRIVA LA NEVE! DOMANI SCUOLE CHIUSE A ROMA IN PREVISIONE DELL'ONDATA DI MALTEMPO E DELL'ALLERTA NEVICATE - GELIDI VENTI SIBERIANI STANNO RAGGIUNGENDO L'ITALIA CON FREDDO E NEVE A BASSA QUOTA

Domani scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. "E' stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio", si legge in una nota del Campidoglio.

Gelidi venti siberiani stanno raggiungendo l'Italia con freddo e neve a bassa quota. Fiocchi sembrano attesi anche a Roma. "Le prime zone imbiancate del Lazio - dice il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Del Francia - saranno a Nord del lago di Bolsena, ma entro sera la neve cadrà su tutto il viterbese a quote pianeggianti e sul reatino". Poi nella nottata prevista una ulteriore intensificazione delle precipitazioni verso i Castelli Romani, con possibile neve anche a Roma. Il gelo con valori minimi di -12/-16 gradi raggiungera' Amatrice, Norcia e Ussita.

Maltempo con neve e pioggia anche in altre regioni. Già dalle prime ore di stamani, sono in atto precipitazioni nevose diffuse in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo. A Roma e provincia divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 22 di stasera e fino a quando durerà l'allerta meteo.

A Trieste le raffiche di Bora hanno raggiunto i 130 chilometri orari. Un pilone e' crollato, per il forte vento, sul Ponte della Libertà , la strada d'accesso a Venezia, bloccando il traffico in entrambe le direzioni.

Nevischio e temperature in calo da Torino a tutta la pianura, ma il grande freddo in Piemonte dovrebbe arrivare soltanto domani con minime tra i -8 e i -10 in aperta campagna. Il pericolo valanghe rimane forte (grado 4 su una scala che arriva a 5) su tutte l'arco montuoso compreso tra le Alpi Liguri e le Graie.