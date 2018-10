ASIA FIORENTINA – ARGENTO PROVA A RIPARTIRE DA FIRENZE DOPO LA BATOSTA DI X FACTOR: L’ATTRICE SI SCATTA UN SELFIE SOTTO IL CAMPANILE DI GIOTTO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DEL FIORE – IN COMPAGNIA DI UN AMICO HA L’ARIA SERENA E GLI DEDICA LO SCATTO: ‘GRAZIE PER TUTTO IL TUO SUPPORTO IN QUESTI TEMPI DIFFICILI’

Edoardo Lusena per "Corriere Fiorentino"

Occhialoni scuri d’ordinanza ma il volto sereno in un selfie con un amico accanto. Sullo sfondo il Campanile di Giotto della Basilica di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze.

Asia Argento riparte da qui, da un autoscatto pubblicato a una settimana dall’intervista esclusiva rilasciata a «Non è l’Arena» di Massimo Giletti su La7, un’intervista voluta per ribattere alle accuse di Jimmy Bennet, che sostiene di essere stato vittima di violenza quando era minorenne operata proprio dall’attrice italiana, uno dei volti simbolo della campagna «Metoo» contro il produttore hollywoodiano Harvey Weinstein.

A corredo del selfie, comparso sul profilo Instagram dell’attrice nel primo pomeriggio di domenica, una didascalia eloquoente in inglese: «Grazie per aver girato per musei con me a Firenze — è la traduzione — e per tutto il tuo supporto in questi tempi difficili #amiciriuniti».

Tra i commenti alla foto, che ha subito raccolto migliaia di «like», una fan scrive, in merito alla scelta fatta da Sky di sostituire la Argento con Lodo Guenzi nella giuria di X Factor: «Asia per quel poco che può valere ho imparato a stimarti come donna e professionista.

XFactor evidentemente non ti merita e di certo non avrà il mio interesse. Trovo assolutamente ingiusto il trattamento che ti hanno riservato, ma sono certa che se ne accorgeranno presto della m....ta che hanno fatto». Un commento a cui Argento ha subito risposto: «È andata come è andata, io sono serena».