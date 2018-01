ATTENTI, STRONZETTI DA TRIPADVISOR: ‘VIAGGIA 600 KM PER PICCHIARE UNA CLIENTE CHE AVEVA LASCIATO UNA RECENSIONE NEGATIVA’ (VIDEO) - IN CINA UN UOMO PICCATO DA UNA RECENSIONE SU TAOBAO (LE VENDITE TRA PRIVATI DI ALIBABA) HA RINTRACCIATO E MALMENATO UNA SIGNORA CHE AVEVA COMPRATO DEI VESTITI E SI ERA LAMENTATA DEL RITARDO NELLA CONSEGNA

il venditore picchia la cliente che aveva lasciato la recensione negativa

Da www.leggo.it

Viaggia per oltre 600 chilometri per picchiare una cliente che si era lamentata del servizio di consegna di un pacco. Un commerciante ha deciso di punire una donna che si era lamentata del fatto che il prodotto che aveva ordinato era arrivato con quattro giorni di ritardo, nonostante lei avesse effettuato regolarmente il pagamento.

La donna, Xiao Die, come mostra un video ripreso dalle telecamere di sicurezza, è stata aggredita in strada a Zhengzhou. La cliente, come riporta il Daily Mail, aveva speso 40 euro circa per dei vestiti acquistati sulla piattaforma Taobao di Alibaba, ma la consegna non è avvenuta nei tre giorni successivi, come promesso dal venditore, così ha lasciato una nota negativa.

Il commerciante l'aveva prima minacciata con degli sms per poi passare all'attacco materiale. Dopo essere stata picchiata la donna ha riportato un trauma cranico e una frattura al gomito, oltre ad altre ferite sul corpo. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dalla polizia.

