30 nov 2018 17:32

GLI AUDACI COLPI DEI 'PINK PANTHERS' - FURTI SPETTACOLARI PER 200 MILIONI, ARRESTATO UN COMPONENTE DELLA BANDA DI ORIGINE BALCANICA COMPOSTA DA EX MILITARI ADDESTRATISSIMI - INSIEME A DUE COMPLICI, AL MOMENTO IRREPERIBILI, È CONSIDERATO IL RESPONSABILE DELLA RAPINA MESSA A SEGNO IN UNA GIOIELLERIA IN PIENO CENTRO A MILANO, IL 20 DICEMBRE SCORSO…