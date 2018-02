AUSTRALIA ZOO – SQUALI XXL, PIPISTRELLI DELLE DIMENSIONI DI UN NEONATO, SERPENTI CAPACI DI PAPPARSI UN COCCODRILLO IN UN SOL BOCCONE E RAGNI TALMENTE GROSSI E CATTIVI DA POTER ATTACCARE E UCCIDERE UN UCCELLO… – VIDEO!

Feliks Garcia per http://www.dailydot.com

squalo bianco conduttore allibito

I conduttori di uno show televisivo australiano rimangono senza parole dopo aver visto il video di un enorme squalo bianco che salta fuori dall’acqua per mangiare qualcosa che ha più o meno le dimensioni di un essere umano. Ma i due dimenticano che gli squali vivono nell’oceano mentre gli esseri umani sulla terra e, trovandosi in Australia, ci sono ben altri esseri di cui doversi preoccupare!

pipistrello dracula

Per esempio pipistrelli delle dimensioni di un neonato che ti fissano appesi a testa in giù dalla grondaia, serpenti giganti capaci di papparsi un coccodrillo in un sol boccone e ragni talmente grossi e cattivi da poter attaccare e uccidere un uccello. Beh, direte voi, ma in Australia vivono anche teneri marsupiali come i koala, che se si potesse li si riempirebbe di coccole dal mattino alla sera. Manco quelli! Date un occhio a questo mostro zannuto pronto a strapparvi via una braccio.

