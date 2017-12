AVETE DATO UN’OCCHIATA AL CALENDARIO 2018? POCHI PONTI MA TUTTI STRATEGICI PER RITAGLIARSI DELLE MINI VACANZE – DAL 25 APRILE AL PRIMO MAGGIO, DAL FERRAGOSTO AL NATALE, ECCO LA GUIDA PER ORIENTARSI TRA LE FESTIVITÀ - AVVISO AI BURLONI: PASQUA CADE IL PRIMO APRILE...

Da www.corriere.it

calendario 2018

Avete già dato un’occhiata al calendario 2018 per trovare i ponti fra le varie festività? Sfogliando le pagine dell’agenda o affidandosi a app specializzate trovate su Google digitando ‘cerca ponti’, ecco le prime sorprese: la Pasqua del prossimo anno per esempio – e non è uno scherzo - coincide con la giornata internazionale dei “pesci”, il primo aprile. Molto divertente, chissà se qualche buontempone riuscirà a scherzare anche sulla Resurrezione di Nostro Signore

Il regalo del Primo maggio

Dopo la sorpresa ecco la doccia gelata: non ci sono combinazioni fortunate di ponte almeno fino alla fine del mese di aprile e per la precisione fino a lunedì 23 quando qualche fortunato riuscirà a stare via dal lavoro da sabato 21 aprile fino a giovedì 26 approfittando della festa della Liberazione. Oppure potrà fare festa dal 25 fino a domenica 29 grazie a un ponte di due giorni.

La festa dopo la festa

Dopo la festa subito un’altra festa? Perché no, ecco che qualche intrepido utilizzando solo 3 giorni di ferie potrebbe farsi una bella vacanza – la stagione magari lo consente già - da martedì 1 maggio fino a domenica 6: paghi tre, prendi sei.

calendario 2018

Ferragosto, ferie anche per chi non le fa

Trascorso aprile e maggio rassegnatevi a lavorare senza tregua almeno fino ad agosto: nel mese in cui la maggior parte degli italiani sarà in spiaggia, la minoranza silenziosa che resta a lavorare nelle città torride e deserte potrà approfittare del Ferragosto che cade esattamente in mezzo alla settimana per incastrare un ponte di due giorni con la domenica precedente oppure con sabato 18. Addirittura unendoli entrambi e approfittando di soli 4 giorni di ferie se ne portano a casa nove di vacanza, da sabato 11 a domenica 19 agosto, più che sufficienti per un tuffo e uno spaghetto allo scoglio.

Tutta una tirata fino a novembre

Da agosto a fine ottobre dovrete pazientare un bel po’ perché nel calendario non c’è traccia di incastri, ma alla fine del mese delle castagne, stremati dalla lunga attesa, vi potrete regalare 6 giorni di vacanza prendendone solo tre di ferie, da sabato 27 fino a giovedì primo novembre. E subito dopo benvenuti in quello che sarà il secondo ponte sicuro degli italiani, venerdì 2 novembre, uno scivolo garantito tra la festa di Ognissanti e domenica 4 novembre: cari datori di lavoro, non provate neanche a fermare l’esercito dei festaioli.

Natale, un regalo sotto l’albero

Italiani-in-vacanza

Alla fine di questo avaro 2018 solo il Natale che cade di martedì ci darà qualche soddisfazione: prima del Santo giorno si può approfittare del lunedì 24 e dei due giorni successivi incastrati con la domenica. E i temerari che volessero sperimentare l’ebbrezza di 16 giorni filati di vacanza? Lo potranno fare sfruttando solo 7 giorni di ferie da sabato 22 dicembre e ritornando al lavoro, abbronzati e riposati, dopo l’Epifania 2019.