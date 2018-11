AVETE DEGLI INVITATI A CENA E AVETE DIMENTICATO DI METTERE IL VINO BIANCO E IL PROSECCO IN FRIGO? NIENTE PAURA – SE I VOSTRI AMICI AVRANNO LA PAZIENZA DI ATTENDERE CINQUE MINUTI POTRANNO GUSTARSI UNA BEVANDA ALLA GIUSTA TEMPERATURA – ECCO LA SOLUZIONE CHE FACILITA LA VITA (E LA SERATA)…

Da "www.intravino.com"

vino

Devi abbassare drasticamente la temperatura di servizio di un vino, e (giustamente) non lo tenevi in frigo.

Che fare? Posto che, appunto, il vino (bianco, o spumante) non va mantenuto stabilmente in frigo, sennò finisce per stressarsi, ecco il comodo how-to.

Basta immergere la bottiglia in un secchiello (in mancanza va bene pure una pentola) con ghiaccio, acqua, e sale fino, o grosso. Il sale velocizza lo scioglimento del ghiaccio e l’acqua diventerà freddissima, abbassando allo stesso modo la temperatura della bottiglia assorbendone il calore, in cinque minuti.

prosecco

YouTube è ricco di tutorial del genere, e il successivo ha anche la spiegazione più scientifica: si chiama reazione endotermica.

Il “miscuglio” ottenuto è una miscela frigorifera, che come ci insegna Wikipedia “è una miscela eutettica utilizzata per mantenere valori di bassa temperatura senza la necessità di utilizzare macchine frigorifere. Viene ottenuta sfruttando soluzioni acquose di opportuni sali”.

vino1

Una soluzione di questo tipo può raggiungere velocemente la temperatura di -21,3° C: per raffreddare il vino bastano 5 minuti.

