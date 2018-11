AVETE SPESO UNA FORTUNA PER REGALARE ALLA VOSTRA AMATA UN ANELLO CON DIAMANTI DA MIGLIAIA DI EURO? UN EX COMMESSO DI UNA GIOIELLERIA RIVELA COME OTTENERE LO STESSO RISULTATO SPENDENDO 100-200 EURO...

DAGONEWS

diamanti

Tutte le donne sognano un anello di fidanzamento con diamanti capaci di accecare. Eppure sembra che ci si possa accontentare di qualcosa di molto meno costoso avendo comunque un risultato ottimale. Come è possibile? A rivelarlo è un ex venditore della catena di gioiellerie Jared che rivela come sia possibile ottenere lo stesso “wow effect”.

anello fidanzamento 3

«Volete una scintillante pietra bianca che un occhio inesperto non riuscirà a valutare e spendere lo stesso prezzo di una cena? Prendete un anello con uno zaffiro bianco sintetico. Sono creati in laboratorio e costano pochi penny: si può acquistare uno zaffiro bianco da 1 o 2 carati per un costo variabile tra i 30 e gli 80 dollari. Potrete avere la forma che vi piace e una pietra bianca e perfetta.

anello fidanzamento 2

E nessuno potrà mai distinguere la differenza, se non è un esperto professionista. Inoltre, gli zaffiri sono la seconda pietra preziosa più dura (subito dopo i diamanti), quindi sono molto resistenti ed è molto improbabile che possano scheggiarsi o rompersi.

Optate per una montatura in argento e risolverete l’intera faccenda con una spesa inferiore ai 200 dollari, a meno che non vogliate un anello tempestato di pietre. Dunque zaffiri e argento: l'anello di fidanzamento del povero millennial».

anello fidanzamento 1

D’altra parte, pare che saranno proprio i millennial a uccidere il mercato: preferiscono avere buon cibo sul tavolo e le tasse universitarie pagate che un diamante. Con buona pace di Marilyn Monroe. I diamanti non saranno più i migliori amici di una ragazza. Forse.

DIAMANTI n DIAMANTI

ANELLO CON ZAFFIRO SINTETICO BIANCO O ROSA ANELLO CON ZAFFIRO BIANCO 20 EURO SU GROUPON

anello fidanzamento 5 diamanti anello fidanzamento 4 diamanti diamanti anversa